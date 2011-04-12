Наша Украина требует от власти прозрачных переговоров с Путиным

В партии «Наша Украина» убеждены, что возможное присоединение Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, который навязчиво предлагается Российской Федерацией, перечеркнет евроинтеграционные перспективы нашего государства и грозить потерей экономической независимости.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Нашей Украины».

В партии считают, что только свободная торговля с Россией без “таможенно-союзного придатка” должна быть приоритетом для украинского правительства и власти в целом.

“Запланированный на сегодня приезд премьер-министра России Владимира ПУТИНА следует использовать для достижения договоренностей о функционировании зоны свободной торговли с Россией без каких-либо исключений и ограничений, которые сегодня создают искусственные преграды для украинских предпринимателей в сферах энергетики, металлопроката и пищевой отрасли”, - отмечается в заявлении “Нашей Украины”.

По мнению членов партии, активизация темы присоединения Украины к Таможенному союзу именно сегодня, когда завершаются переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли, является попыткой помешать Украине.

“Таможенный союз – это очередная инициатива России, которая предусматривает формирование общей экономической политики, создание сверхгосударственных руководящих органов и в перспективе -единой валюты. Вступление в Таможенный союз однозначно ограничит экономический суверенитет Украины и будет противоречить условиям членства Украины во Всемирной торговой организации.

Опыт таких договоренностей с Россией – поучительный. Договор о зоне свободной торговли с Российской Федерацией, который был заключен в 1999 году, не работает в полном объеме до сих пор. Это касается и десятка других торгово-экономических соглашений”, - отмечается в заявлении партии.

“Наша Украина” считает недопустимым любые попытки сдачи национальных экономических интересов и требует от руководства государства недопущения таких действий и обеспечения прозрачности переговоров с Российской Федерацией.