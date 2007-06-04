Жвания выбрал для себя и Луценко кресла в новом правительстве

Один из лидеров "Народной самообороны" Давид Жвания может претендовать на должность вице-премьера по вопросам реформ после выборов, сообщает Сегодня.

"Это мне было бы интересно", - заявил Жвания. "Мне более всего подходит позиция так называемых реформ, потому что я очень глубоко изучал вопрос реформирования устройства всей государственной структуры", - добавил он.

Жвания также считает, что лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко мог бы согласиться снова на должность министра внутренних дел, но только с условием, что министерство будет реформировано. На вопрос, согласился ли бы Луценко в таком случае, Жвания ответил: Конечно. Потому что МВД - это главное министерство в Европе, оно объединяет всю политическую функцию и внутреннюю политику страны".

Жвания также отметил, что не против кандидатуры Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, если в руках премьера не будет узурпации власти. "Я не против ни одной из кандидатур на самом деле, если функции будут правильно построены. Я, прежде всего, против узурпации власти кем-то, какой-то из ветвей власти", - объяснил он.