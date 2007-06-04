Луценко: Наша Украина себя дискредитировала

3 июня на пресс-конференции лидера «Народной самообороны» Юрия Луценко в Николаеве бывший министр МВД заявил о существующих разногласиях с «Нашей Украиной» в формировании общего блока демократических сил.

По словам Юрия Луценко, заявление Вячеслава Кириленко о практически созданном мега-блоке с участием «Народной самообороны» весьма преувеличено, сообщает Обком. Переговоры с самого начала были непростыми, но они были прерваны две недели назад и с того времени не возобновлялись.

Противоречия в объединительном процессе сталкиваются в вопросах создания единой политической партии. Юрий Луценко предлагает ее назвать Союз Демократических Сил. Он считает, что «Наша Украина» дискредитировала свои идеи действиями многих ее членов.

Он заявил, что НС готова участвовать в переговорах, но главными должны быть не темы распределения квот в избирательных списках а создание новой структуры, работающей на защиту прав рабочего народа.