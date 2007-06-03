Встреча Нашей Украины и Блока Тимошенко у Президента (9 фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает к единству БЮТ и «Нашу Украину», а также другие политические силы демократического спектра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

Обращаясь к депутатам БЮТ и «Нашей Украины», В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что они являются единой командой. «Я не хотел бы это говорить не на декларативном уровне, я не хотел бы это говорить на уровне даже соглашения, которое существует, заявления, которое существует между двумя политическими силами. Я хотел бы говорить на чисто человеческом уровне. Очень хотелось бы, чтобы из этого совещания мы вышли с ощущением персональной обязанности сформировать корректные оптимистичные межпартийные отношения», - сказал он.

Фото Николай Лазаренко / POOL / УНИАН