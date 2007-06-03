Янукович не ответил, состоятся ли выборы 30 сентября

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что примет результаты досрочных парламентских выборов и не будет их оспаривать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил В.ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Одесской области.

«Я считаю, что украинский народ определится и увидит, кто есть кто в нашем государстве и проголосует. А какой выбор будет украинского народа – каким бы он ни был, мы его будем уважать, не так, как наши оппоненты. Мы никогда не будем переписывать результаты голосования украинского народа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр не ответил на вопрос журналистов, состоятся ли выборы 30 сентября.