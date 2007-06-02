Съезд БЮТ досрочно лишил полномочий 103 своих нардепов
19:42, 02 июня 2007Политика
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Голосовали единогласно
Съезд БЮТ только что досрочно лишил полномочий 103 своих народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения делегаты съезда проголосовали единогласно. Полномочия будут прекращены на основании заявлений о выходе депутатов из фракции.
Перед голосованием лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО спросила народных депутатов, хочет ли кто-то из них отозвать свое заявление. Желающих не оказалось.
После голосования Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в связи с прекращением полномочий народных депутатов нынешний состав Верховной Рады Украины является нелегитимным. Она также пообещала, что «через 4 месяца в составе парламента будут самые лучшие народные депутаты».
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