В Украинской правице нет места Свободе Тягнибока

Председатель Народного руха Украины и один из лидеров блока «Рух – Украинская правица» Борис ТАРАСЮК, не исключает, что этот блок может перед выборами расшириться, однако не видит в нем места для представителей Всеукраинского объединения «Свобода», которое возглавляет Олег ТЯГНИБОК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил в интервью Ривненской облгостелерадиокомпании. По его словам, ВО «Свобода на своем съезде выразила готовность блокироваться только с Украинской народной партией. А когда руководители трех партий блока (имеется в виду УНП, НРУ и УРП «Собор» - УНИАН) провели встречу с представителями этого объединения, то, по словам Б.ТАРАСЮКА, услышали ультиматум. «Мы готовы говорить на основании политического партнерства, и никаких ультиматумов не принимаем», - сказал Б.ТАРАСЮК. Кроме того, лидер НРУ отметил, что ВО «Свобода» официально не сообщала о своей готовности и желании принимать участие в формировании блока с партиями, создавшими блок «Рух – Украинская правица».

В то же время Б.ТАРАСЮК не исключил, что «Рух – Украинская правица» может создать мегаблок с «Народным союзом «Наша Украина», «Народной самообороной» и Конгрессом украинских националистов. Он отметил, что в данный момент в партиях «имеются отличия в том, что касается списка возможных участников переговоров относительно блокирования». По его словам, блок сейчас находится в переговорном процессе с НСНУ.