Новый ЦИК за один день успел вызвать гнев Тимошенко

Парламентская коалиция не выполнила своих обещаний, и на сегодня ЦИК фактически распустили на выходные. Об этом лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила во время брифинга. "Мы хотели сегодня просто посмотреть, как работает новый ЦИК, способна ли она принимать решение, выполнять свои обязательства, которые она на себя взяла", - цитирует лидера БЮТ РБК-Украина.

Напомним, сегодня БЮТ передавал решение своего съезда в ЦИК относительно аннулирования списков кандидатов в народные депутаты, которые не попали в парламент.

По мнению лидера БЮТ, это решение ЦИК должна была принять уже сегодня. Тимошенко обвинила коалицию в невыполнении договоренностей. "К сожалению, антикризисная коалиция своих обещаний не выполнила и на сегодняшний день практически Центральную избирательную комиссию распустила на выходные", - сообщает Украинская правда.

В то же время Тимошенко сообщила журналистам, что невзирая на это БЮТ сегодня ликвидирует свою фракцию в парламенте. "В 18 часов мы соберем второй этап съезда, и мы аннулируем наше присутствие в Верховной Раде", - отметила она.