По требованию КПУ и СПУ в парламенте объявлен перерыв

По требованию фракций Коммунистической и Социалистической партий в парламенте объявлен перерыв до 18.00.

Народные депутаты этих в ходе заседания потребовали снять с рассмотрения законопроект о внесении изменений в госбюджет 2007 года для финансирования досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ заявила, что она как секретарь бюджетного комитета требует снять с рассмотрения этот законопроект.

По ее словам, заседание комитета, на котором планировалось рассмотреть этот законопроект и подготовить его ко второму чтению так и не состоялось.

Поэтому А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ заявляет, что необходимо, чтобы депутаты всех фракций получили возможность внести свои изменения и предложения в этот законопроект, которые должны быть рассмотрены на заседании комитета.

В свою очередь депутат от СПУ Александр БАРАНИВСКИЙ заявил с трибуны парламента, что поддерживает такую точку зрения. По его мнению, бюджетный комитет не рассмотрел большое количество предложений в законопроект, которые внесли в процессе подготовки ко второму чтению депутаты от КПУ и СПУ, и поэтому его сейчас рассматривать нельзя.