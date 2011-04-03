Тигипко: Выживаем благодаря тому, что у 4,9 млн. украинцев пенсия $100

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что повышение пенсий в Украине возможно лишь при условиях создания благоприятного инвестиционного климата и детенизации экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Варшаве, где находился с рабочим визитом.

Вице-премьер отметил, что украинцы могли бы получать пенсию не меньшую, чем, например, граждане Эстонии, где она составляет около 300 евро, заметив, что это произойдет не скоро. „Достичь такого уровня за 2-3 года нереально”, - сказал он.

С.ТИГИПКО заметил, что ВВП 46-миллионной Украины сегодня в несколько раз ниже, чем в ряде даже меньших государств, заметив, что, по оценкам экспертов, в тени находится 35-40% национальной экономики.

„Только по одной причине: его величество инвестор должен доминировать во всех наших мыслях и действиях. Если этого не будет, то своими силами, своими инвестициями из Кипра, мы вопрос не решим”, - объяснил он.

С.ТИГИПКО также заметил, что власти удается удерживать стабильной ситуацию с выплатой пенсий благодаря значительному количеству пенсионеров, получающих минимальную пенсию.

„Ми выживаем благодаря тому, что 4,9 млн. украинцев получат пенсию ниже 900 гривен, то есть 100 долларов. Вот что нас спасает”, - добавил он.

Вице-премьер напомнил, что правительство планирует добиться бездефицитного Пенсионного фонда и внедрить второй уровень пенсионной системы с 2013 года.