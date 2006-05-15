Православные педагоги о системе образования в Украине

В УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинского православного педагогического общества на тему: “О Международной научно-практической конференции: “Национальная система образования и воспитания в Украине: история, теория, практика”. В работе примут участие – директор Украинского колледжа им. В.Сухомлинского, член-корреспондент АПН Украины Василина Хайрулина, академик АПН Украины, академик-секретарь Отделения педагогики и психологии высшей школы, профессор Николай Евтух, председатель Всеукраинского Православного педагогического общества, протоиерей Анатолий Затовский; сотрудник Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ, протоиерей Андрей Ткачев; председатель Винницкой ассоциации православных педагогов, директор общеобразовательной школы г. Винница Александр Гресько (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 280-48-59.