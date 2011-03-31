Зять Черновецкого купил недвижимость на Майдане по $350 за кв. м?

Из собственности территориальной общины Киева изъяты более чем 68,5 тыс. кв. м нежилой недвижимости, в которой располагались городские и общегосударственные учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время выступления на сессии Киевсовета.

По его словам, из тех 68,5 тыс. более 10 тыс. кв. метров были переданы Киевсоветом в аренду с нарушением установленного порядка. В частности, данные вопросы вносились депутатами «с голоса» непосредственно во время пленарных заседаний Киевсовета без соблюдения регламента. А с четвертого квартала 2008 года КГГА не был проведен ни один конкурс на получение права аренды, что привело к недополучению бюджетом города значительных средств по арендной плате.

Также он отметил, что 53,6% арендованных площадей были сданы на льготных условиях – 48 грн. за 1 кв. м. Кроме того, под видом «инвестиционных конкурсов» на проведение реконструкции старых домов, бесплатно, с существенными нарушениями закона, переданы в собственность так называемых «инвесторов» более 90 объектов коммунальной собственности. В настоящее время ни на одном из них реконструкция так и не начата, а все объекты выставлены на продажу.

По словам А.ПОПОВА, за бесценок были проданы помещения автобусных парков, коммунальных аптек, центральных поликлиник Соломенского и Шевченковского районов, детский туберкулезный санаторий и др. Больше всего недвижимых активов потеряли предприятия городского транспорта и дорожного хозяйства; 9,5 тыс. кв. м – отрасль здравоохранения, почти 5 тыс. кв. м – жилищно-коммунальные предприятия, свыше 3,5 тыс. кв. м – сфера культуры и спорта.

«Сегодня Киевская городская государственная администрация работает над возвращением объектов коммунальной собственности, определенные результаты уже есть. Однако для возвращения киевлянам розданного за бесценок имущества понадобится еще немало времени. Необходимо на законодательном уровне принять действенные предупредительные меры для неповторения киевской земельной вакханалии. И не только предупредить. На будущее – нужно безотлагательно вернуть киевлянам потерянные, незаконно изъятые, розданные бесплатно или за бесценок земли, коммунальное имущество. И наказать виновных – не стрелочников, а именно тех, кто организовал эту, без преувеличения, грандиозную аферу с имуществом киевлян и получил от этого высоко стоимостные имущественные активы», – отметил А.ПОПОВ.

Как сообщает "Украинская правда", крупнейшим покупателем коммунальных активов во время управления Леонида Черновецкого стала компания "Новый регион".

Об этом тоже заявил во время отчета в Киевсовете председатель КГГА Александр Попов.

"5 тысяч квадратных метров помещений в центре Киева изъято с учетом цены, которую заявил сам инвестор. Цена продажи недвижимости была вызывающе низкой. Например, жилой дом на самом Майдане Независимости был оценен по цене 350 долларов за метр квадратный. Его площадь 10 тысяч метров квадратных. Вы понимаете, сколько положил в карман тот, кто эту аферу затеял", - прибавил Попов.

Компанию "Новый регион" связывают с Вячеславом Супруненко, зятем Леонида Черновецкого, который сейчас скрывается в Италии.