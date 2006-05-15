Запретить Лукашенко появляться в Украине: открытое письмо Президенту Ющенко

16 мая в 13-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинские интеллигенты требуют от Президента присоединиться к Европе и признать Лукашенко персоной нон-грата”. Представители украинской интеллигенции обнародуют открытое письмо к Президенту Украины, в котором призывают Виктора Ющенко продемонстрировать солидарность с белорусскими жертвами репрессий, не словом, а делом приблизиться к ЕС и запретить белорусским нарушителям прав человека въезд и передвижение по территории Украины. В пресс-конференции примут участие - Игар Бабков, Андрей Хаданович, Остап Сливинский, Звонка Матияш, а также Андрей Мокроусов (журнал «Критика»), Виктор Загреба (Инициатива «Солидарность»), Дмитрий Потехин (Инициатива «Знаю!»). Письмо открыто к присоединению на странице www.znayu.org.ua в разделе «Открытые письма» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).