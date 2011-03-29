Наша Украина призывает Януковича повлиять на своих однопартийцев в ВР

Партия «Наша Украина» призывает снять с рассмотрения парламента властный законопроект о языках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в соответствующем заявлении говорится, что “цивилизованный европейский мир четко и ясно указывает на опасность предвзятого, неграмотного, пророссийского законопроекта о языках в Украине, который задумали к воплощению представители Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов. Об этом авторитетно свидетельствует негативный вывод Венецианской комиссии Совета Европы, разоблачающий суть документа, сделанного депутатами большинства”.

“Европейские эксперты изложили четкое предостережение, которое указывает на антиконституционность внесенных предложений: законопроект идет вразрез с Конституцией, поскольку имеет целью предоставить русскому языку статус государственного”, отмечают в “Нашей Украине”.

Как говорится в заявлении, “под разными предлогами депутаты большинства нарушают гражданское спокойствие, противопоставляют украинцев и стремятся установить в угоду своим политическим интересам дискриминационные условия против единого украинского государственного языка как главного источника самоидентификации нашего народа. В этом – главная причина любых нынешних языковых “экспериментов”.

“Наша Украина” призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА “услышать авторитетные выводы европейских партнеров, использовать этот опыт и повлиять на своих однопартийцев в парламенте, чтобы снять с рассмотрения законопроект, несущий угрозу Украине и нашему единству”.

“Мы должны принять во внимание европейский опыт языковой политики, которая предусматривает надлежащее и уважительное отношение государства к собственному государственному языку и необходимую целевую поддержку языкам национальных меньшинств, а также языкам, находящимся на грани исчезновения”, заявляют в “Нашей Украине” и призывают все оппозиционные силы в парламенте действовать совместно и постоянно для защиты, полномасштабной поддержки и распространения государственного языка и отклонения деструктивного, русификационного законопроекта о языках.