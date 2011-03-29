Тимошенко о ЕС, уголовно-клановом строе и усыновлении президентов

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассчитывает, что Украина и Европейский Союз до конца 2011 года подготовят и заключат Соглашение об Ассоциации.

"Мы присоединяемся сейчас для того, чтобы до конца этого года подписали соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли. Это отрезает, по сути дела, путь назад, в авторитарное прошлое. Это открывает нам совершенно другого качества дорогу. Но мы видим, что команда, которая у власти, замедляет или даже делает невозможным это движение, и мы хотим в этом подключиться и сделать все эти вещи и взять их под контроль оппозиции", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что, по оценкам независимых экспертов, в течение 2010 года власть из 70 пунктов повестки дня Ассоциации с Европейским Союзом полностью выполнила лишь 4 пункта и еще 7 - частично.

"Все президенты Украины ни разу не хотели этого (интеграции в европейское пространство) сделать до конца, потому что за 20 лет независимости в Украине образован уголовно-клановый строй - это не демократия. Это то, что имеют несколько семей и отнюдь не демократически работающих институтов. Нам когда-то нужно начинать. Я была убеждена, что мы начнем это сразу после выборов Президента в 2005 году, я свято в это верила, но, увы, наши кланы усыновляют президентов за считанные минуты", - цитирует сайт Юлии Тимошенко.