Эксперты: в Киеве реализуется то, что намечено командой Черновецкого

Действующая в Киеве на сегодня вертикаль власти неэффективна, заявляют эксперты.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время круглого стола на тему: "Эффективность Президента и его вертикали в управлении столицей" генеральный директор "Института Генплана" Владимир ЧЕКМАРЕВ отметил, что “сегодня в городе реализуется то, что было намечено командой ЧЕРНОВЕЦКОГО. Идет полная реализация. Дело в том, как бы мы не хотели, как бы Президент как политическая власть не диктовал или какое бы не давал главное политическое направление, в Киеве, как и в любом другом городе, существует законодательная и исполнительная власть. Законодательная власть сейчас осталась та же... А исполнительная власть находится под законодательной”.

В.ЧЕКМАРЕВ отметил, что говорит не как политик, а как архитектор, имея в виду хаотичную, скандальную застройку и непродуманное развитие столицы, которое началось в 2006 году.

Председатель Федерации работодателей киевского региона "Киевщина" Алексей КУЧЕРЕНКО поддержал позицию В.ЧЕКМАРЕВА. Он сказал: “Полностью согласен с господином ЧЕКМАРЕВЫМ, что заменили, создали контроль за исполнительной властью – разделили должности и создали новую должность, но совет остался старый. Совет – это преступный орган, это группировка преступников в первую очередь перед нами, киевлянами. Решить эту проблему можно было легко – провести сразу перевыборы, но на это не пошли... Понятный результат».

«Что касается исполнительной власти – это половина команды из моего министерства (А.КУЧЕРЕНКО – экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства). И я с уважением отношусь к господину ПОПОВУ. Но хочу сказать одно: полномочия назначенного человека – они всегда урезанные, они не дают ему возможности серьезно заниматься реформами, заниматься финансами, вытягивать имущественные потоки из проблем. То есть, пока Киев не получит своего законно избранного “генерального директора” в лице городского председателя, до той поры я не верю в проведение серьезных реформ в Киеве», - отметил эксперт.

Как заявил А.КУЧЕРЕНКО, “эксперимент по выстраиванию вертикали с Банковой до города Киева – он обречен. И именно поэтому давайте выстраивать другую вертикаль, снизу, с нашего дома, то есть строить реальное местное самоуправление”.