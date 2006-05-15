Регионы взяли паузу
Партия решает «участвовать ли в оранжевом спектакле, или нет»
Член политсовета Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что “помаранчевые” игнорируют позицию Партии регионов на заседаниях рабочей группы по подготовке первого заседания новоизбранной Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член политсовета Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.
По его словам, «используя арифметическое большинство, три фракции (речь идет о представителях “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ – УНИАН), полностью игнорируют точку зрения Партии регионов и КПУ и фактически делают из нас статистов, которые вроде бы принимают участие (в заседаниях рабочей группы - УНИАН), но ничего не решают».
Е.КУШНАРЕВ заявляет, что Партия регионов с такой позицией не согласна. По его словам, представители партии попросили перерыв до завтра и сегодня на президиуме будут решать «принимать ли участие в этом помаранчевом спектакле, или нет».
Представитель рабочей группы от «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО выразил сомнение в том, что мнение Е.КУШНАРЕВА по данному вопросу «отражает позицию Партии регионов». Он считает, что сегодня на заседании рабочей группы было сделано все для того, чтобы учесть позицию этой политической силы и одним из свидетельств такого подхода является избрание представителя Партии регионов Василия ХАРЫ заместителем председателя рабочей группы по подготовке первого заседания ВР 5-го созыва.