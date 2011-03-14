Тимошенко просит Генпрокуратуру отпустить ее в Литву и Бельгию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО просит Генеральную прокуратуру Украины разрешить ей выезд в Литву и Бельгию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Генпрокуратуры.

«Мы ожидаем сейчас решения Генеральной прокуратуры относительно поездки в Брюссель и относительно поездки в Литву на форум по развитию демократии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 марта американский сенатор Джон МАККЕЙН и президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС призвали украинскую власть и Генеральную прокуратуру Украины снять ограничения на передвижение лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО. Они призвали украинскую власть разрешить Ю.ТИМОШЕНКО посетить саммит Европейской народной партии в Брюсселе 24 марта.

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" приглашена принять участие в международном форуме "Лучший опыт укрепления демократии", который состоится 30 июня в Литве.

Официальное приглашение направлено от имени Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН и Президента Литовской Республики Далии ГРИБАУСКАЙТЕ.