Пискун связывает свое увольнение с вчерашним решением Генпрокуратуры

Святослав ПИСКУН считает незаконным свое освобождение от должности генерального прокурора Украины и намерен обжаловать это решение главы государства в суде. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ПИСКУНА, он связывает это увольнение со вчерашним решением Генпрокуратуры, которое касалось закрытия уголовного дела, возбужденного Службой безопасности Украины в отношении судей Конституционного Суда Украины.

Вчера, 23 мая, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Генеральная прокуратура Украины закрыла возбужденное Службой безопасности Украины уголовное дело в отношении присвоения полномочий судьями Конституционного Суда вопреки указу Президента Украины. Как отмечается в сообщении, уголовное дело закрыто по ст. 100 (необоснованное возбуждение уголовного дела) уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО в связи с нарушением присяги.

Каменнобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.

21 мая Президент Украины обратился в Голосеевский райсуд столицы с иском о признании противоправными действий В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО.

По данным пресс-службы Партии регионов, 22 мая Голосеевский райсуд Киева отказал Президенту Украины в открытии производства по этому иску.

23 мая С.ПИСКУН высказал мнение, что С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНЫЙ и В.ИВАЩЕНКО законно занимают должности судей Конституционного Суда. «Что касается законности или незаконности пребывания в должностях судей Конституционного суда, этот вопрос, мне кажется, решен в Голосеевском суде, и у судей на руках решение. Законное оно или не законное, это сейчас изучает Высший совет юстиции. Но у судей на руках есть решение, согласно которому они должны приступить к исполнению своих обязанностей».

В тот же день, 23 мая, Шевченковский районный суд Киева в обеспечение административного иска народного депутата Украины V созыва Николая ОНИЩУКА (фракция “Наша Украина”) вынес решение, которым запретил судьям В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО исполнять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.