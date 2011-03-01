В апреле в Москве состоится первый украинский молодежный форум.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в посольстве Украины в Москве по итогам встреча посла Украины в Российской Федерации Владимира ЕЛЬЧЕНКО с активистами украинских общественных молодежных организаций России.

«В ходе встречи активисты молодежных организаций проинформировали об актуальных вопросах их деятельности, в частности о подготовке к проведению в Москве в апреле этого года Украинского молодежного форума», - говорится в сообщении.

Со своей стороны, В.ЕЛЬЧЕНКО выразил готовность посольства оказывать содействие в становлении украинского молодежного общественного движения в Российской Федерации.

Он подтвердил особое значение, которое придает Украинское государство поддержке деятельности украинских общественных организаций России.

В частности, были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия посольства с украинскими молодежными общественными организациями России с целью более широкого привлечения молодежи к вопросам сохранения украинских духовных и культурных ценностей.

Во встрече приняли участие активисты общественной организации "Украинский Молодежный Клуб" в Москве, украинские студенты, которые учатся в российских высших учебных заведениях, а также дипломаты посольства Украины в РФ.