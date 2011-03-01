Следователь отпустил Тимошенко к маме

Следователь Генеральной прокуратуры разрешил лидеру партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО на праздники посетить мать в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в Генпрокуратуру с ходатайством о возможности в рамках избранной против нее меры пресечения – подписки о невыезде - посетить 8 марта свою маму в Днепропетровске.

«Я оставила там (в ГПУ – УНИАН) обращение – ходатайство о том, чтобы я имела возможность, несмотря на подписку о невыезде, поехать на 8 марта к своей маме в Днепропетровск», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

Лидер партии «Батьківщина» надеется, что следователи разрешат ей осуществить поездку к маме.