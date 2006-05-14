В Хмельницкой области убиты две женщины и ранены два работника ДАИ

В Хмельницкий области во время задержания вооруженных преступников тяжело ранены двое работников Госавтоинспекции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в частности, 13 мая в 20.20 в дежурную часть Хмельницкого городского отдела внутренних дел позвонила по телефону жительница дома по ул.Проскуровский, которая заявила, что неизвестный мужчина застрелил из ружья двух молодых женщин.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, выявила в детской песочнице два женских тела. Одна из пострадавших еще подавала признаки жизни. Ее немедленно госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. У другой девушки ранения оказались смертельными. Пострадавшие были родными сестрами.

Оперативники установили, что подозреваемый несколько минут назад на частном такси якобы отправился в направлении Винницы.

Около полуночи работники ГАИ заметили автомобиль «Ауди-100», похожий на тот, о котором шла речь в ориентировании. Кроме водителя, в нем было еще двое мужчин. При попытке задержания пассажиры иномарки совершили вооруженное сопротивление, применив боевую гранату. В результате взрыва оба сотрудника милиции Андрей БАСЮК и Олег ШОПИН получили серьезные ранения. Злоумышленники, бросив такси, пересели в служебный автомобиль ГАИ и продолжили двигаться в направлении Черновцов. Через час в Хотинском районе Черновицкой области работники буковинской милиции организовали блокирование автодороги, а наряд Госавтоинспекции, который преследовал злоумышленников, применив табельное огнестрельное оружие, задержал автомобиль. Один из подозреваемых при этом был смертельно ранен.

Как выяснилось, оба злоумышленника ранее судимые. Старший из них, 32-летний уроженец Запорожской области, который погиб во время задержания, и был тем самым убийцей, который в областном центре стрелял в двух сестер. Одна из них, 25-летняя хмельничанка, - некогда была с ним в браке. Именно после очередного выяснения отношений с ней злоумышленник произвел три выстрела из обреза охотничьего ружья. Два из них стали смертельными для 32-летней сестры бывшей жены злоумышленника. После содеянного мужчина остановил такси, заехал за своим 31-летним знакомым, жителем Николаевской области, и вместе они направились в направлении Черновцов.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.