Янукович хочет доказательств, что закрывают не только украинские школы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА предоставить ему исчерпывающую информацию по ситуации, сложившейся с закрытием украиноязычных школ в некоторых регионах государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Говоря об этой проблеме, Президент высказал мнение, что в некоторых случаях она является слишком заполитизированной. «Делается ударение, что школы закрываются по большей части с украинским языком обучения. Так это или не так – я хотел бы на этот вопрос получить ответ от министра образования и премьер-министра. Официально мне дайте ответ. Если это не так, то должны быть доказательства. Поэтому я вам задаю этот вопрос, и даю вам несколько дней на ответ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что, безусловно, этот болезненный вопрос должен быть деполитизирован и должен отвечать национальным интересам.