Участие СПУ в Помаранчевой революции ухудшило результаты партии

Первый секретарь Киевского городского комитета Социалистической партии Украины Валентина СЕМЕНЮК считает, что участие СПУ в Помаранчевий революции ухудшило результаты партии на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК сообщила, выступая с докладом на третьем этапе XVI отчетной конференции Киевской городской организации СПУ.

По ее мнению, следует признать, что были недооценены «некоторые негативные моменты общеполитической ситуации». По ее словам, Помаранчевая революция изменили позиционирование СПУ среди других политических сил, и это не могло не отразиться на взглядах части сторонников партии.

«Наше вхождение в Помаранчевую коалиции они восприняли как переход на сторону националистов и либералов», - сказала она. Вместо этого, добавила она, на нашу сторону перешел очень неустойчивый электорат.