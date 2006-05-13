Улучшение здоровья и модификация стиля жизни

В Ивано-Франковске проходит первая международная конференция «Улучшение здоровья людей и модификация стиля жизни».

Как сообщили УНИАН в главном управлении по вопросам молодежи и спорта Ивано-Франковской облгосадминистрации, организовали конференцию Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника, Ивано-Франковский лечебно-физкультурный центр «Здоровье», областная ассоциация специалистов спортивной медицины и лечебной физкультуры ОГА.

Участники конференции обсуждают вопросы статуса физической культуры в современном обществе, организационно-правовые аспекты, инновационные технологии физического воспитания и рекреаций разных групп населения.

Будет обсуждаться также оздоровительно-профилактическая направленность физического воспитания в заведениях образования и актуальные проблемы спортивной медицины и физической реабилитации, медико-биологические и психолого-педагогические аспекты, адаптация человека к физическим нагрузкам.

Проректор Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника по международным отношениям, доктор медицинских наук Татьяна БОЙЧУК отметила, что научные работники из стран бывшего СССР, Польши и Великобритании поделятся опытом работы, очертят пути сотрудничества в профилактических мероприятиях, направленных на улучшение здоровья людей и наработают рекомендации.