Новое избирательное законодательство заставит правоцентристов объединиться?

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО убежден, что новое избирательное законодательство заставит правоцентристские силы объединиться в одну партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске, где находится с рабочей поездкой.

По словам Ю.КОСТЕНКО, «сегодня нас вынуждает объединяться новое избирательное законодательство». «Закона нового о выборах в Верховную Раду Украины пока еще нет, - отметил народный депутат. – Но в Минюсте работает рабочая группа, которая готовит новый избирательный закон, и он будет напоминать тот, по которому мы избирали депутатов местных советов: 50 на 50 (мажоритарные округа и политические партии). Это и запрет формирования блоков, а будут принимать участие в выборах только политические партии».

Поэтому, по его мнению, «сейчас этим законом будут вынуждать партии объединиться». «Кто не объединится, тот просто-напросто перечеркнет свое политическое будущее», - добавил политик.

Ю.КОСТЕНКО считает также, что объединяться «нужно идеологически». В то же время он не отрицает и другие формы объединения в одну политическую силу. «Все зависит от ситуации развития политических событий, - резюмировал политик. – Если прижмет, и возникнет угроза украинской государственности и демократии, то тогда будут объединяться все в одно политическое образование (я не называю это партией), которое будет защищать интересы Украины. Мы стремимся образовать мощную правоцентристскую партию наподобие Европейской народной партии, которая в настоящее время контролирует политику в большинстве стране Европы».

Лидер УНП отметил, что «Украинская народная партия предлагает всем правым и правоцентристским партиям объединиться в политическую команду и готовиться к выборам 2012 года». По его словам, «не важно, вокруг какой правой силы объединяться».

Ю.КОСТЕНКО сообщил, что на протяжении последнего месяца уже имел переговоры и встречи с лидерами «Нашей Украины» Виктором ЮЩЕНКО и Валентином НАЛИВАЧЕНКО, лидером «За Украину!» Вячеславом КИРИЛЕНКО, с депутатами от НРУ, КУНовцами и другими.

«Работа идет, - отметил народный депутат. - УНП все делает, чтобы этот объединительный процесс получил распространение и вес».