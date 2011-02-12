У Азарова объяснили, почему до сих пор не купили китайскую гречку

Украина не провела закупки гречки в Китае, потому что ее урожай в этой стране собирают в январе-феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, отвечая на вопросы телезрителей в эфире программы Шустер Live на Первом национальном телеканале.

"Не сделали осенью интервенцию по одной причине: потому что урожай гречки в Китае собирают в конце января - в начале февраля. А осенью гречки и в Китае не было. И сейчас мы заключаем соглашение. Не мы, как государство, а бизнесмены... для того, чтобы завезти гречку ", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, министр отметил, что на период до нового урожая гречка будет освобождена от ввозной пошлины, а возможно, и от уплаты НДС.

«Несмотря на то, что есть дефицит продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, на внешние рынки выходить достаточно сложно. Потому что этот рынок достаточно жесток. Я думаю, что этот сигнал, который произошел в этом году с гречкой, – это сигнал для того, чтобы мы обязательно имели прогнозные балансы, государство обязано делать форвардные закупки тех видов сельскохозяйственной продукции, которая является чувствительной», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.