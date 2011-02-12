Тимошенко: патриаршее служение Гузара вышло за рамки церкви

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что патриаршее служение кардинала Любомира ГУЗАРА вышло за пределы церкви.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, такое мнение лидер партии "Батьківщина" выразила в своем письме экс-главе Украинской греко-католической церкви.

"Ваше пастырское служение уже давно вышло за пределы церкви. Своим мудрым родительским словом Вы обращали украинцев к Господу, воспитывали в любви к Богу и Родине. Я знаю, как прислушивались к Вашим советам в непростые часы испытаний", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" также отметила, что с грустью узнала об отставке Л.ГУЗАРА. "Больше десяти лет Вы возглавляли УГКЦ, возрожденную после многих десятилетий гонений. Вы стали первым ее Предстоятелем, избранным после выхода церкви из подполья и утверждения независимости Украины", - добавила она.

"Меня очень поразило Ваше слово на прощальной пресс-конференции в Киеве о том, что нынешняя власть продолжает ошибки предыдущих веков. Вы отметили, что важной задачей Церкви является пробудить у граждан стремление к единству. Выражаю Вам искреннюю благодарность за все годы самоотверженного служения Господу и Украине. Надеюсь и рассчитываю, что Вы и дальше будете оставаться с нами, мудро и неустанно работать на утверждение духовности украинского народа, укрепления Украинского Государства и Церкви", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.