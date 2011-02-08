Макаренко оставили за решеткой еще на месяц

Апелляционный суд Киева 7 февраля принял решение об продлении до 10 марта срока содержания под стражей бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий СУХОВ, отметив, что во время судебного заседания следователь просил ограничить А.МАКАРЕНКО сроки ознакомления с материалами уголовного дела, но суд это ходатайство не удовлетворил.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

А.МАКАРЕНКО с 18 октября начал знакомиться с материалами дела, которое составляет 45 томов. По мнению следствия, обвиняемый и его защита преднамеренно затягивают процесс ознакомления с материалами дела.