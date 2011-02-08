Грач рассказал, в чьих руках деньги КПУ и кто заправляет мозгами Симоненко

Народный депутат, бывший член Коммунистической партии Украины Леонид ГРАЧ утверждает, что все финансовые потоки партии находятся в руках узкого круга людей, а партийными делами управляет новая жена Петра СИМОНЕНКО.

Об этом он заявил в интервью «Обкому».

«Хочу еще раз сказать: когда фракция КПУ подставляла партию и своими руками голосовала за то, что противоречило идеологическим партийным установкам, - за все это члены фракции, в основной своей массе, ни копейки не получали. Зато с самого начала была такая «могучая кучка», которая держала в руках все эти вопросы», - сказал он. По словам Л.ГРАЧА, сначала этим занимались исключительно П.СИМОНЕНКО и Адам МАРТЫНЮК. «Потом АЛЕКСЕЕВ (депутат от КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ - УНИАН) приложил все усилия для того, чтобы МАРТЫНЮКА сдвинуть (и мы, к сожалению, помогали ему) с поста второго секретаря. Они сегодня МАРТЫНЮКА и недолюбливают, и боятся, потому что МАРТЫНЮК очень много знает. Очень много! Но потом в это кресло посадили АЛЕКСЕЕВА - и пошло-поехало! Добавьте еще БАБУРИНА, МАРМАЗОВА (оба - депутаты от КПУ - УНИАН) - вот вам и вся компания, что называется, все «банкиры», - отметил Л.ГРАЧ. По его словам все финансы находятся в их руках.

Говоря о личной жизни лидера КПУ, Л.ГРАЧ отметил, что знает, насколько сложно П.СИМОНЕНКО давалось решение жениться во второй раз. «Его политологи убедили, что ты, дескать, больше выиграешь в этом, народ скажет: «Вот, молодец, не бросил женщину с ребенком!». К тому, что в их семье случилось, – я к этому никакого отношения никогда не имел и иметь не хочу. Хотя я только теперь могу всем сказать, что у нас в виде Оксаны появилась маленькая Рая Горбачева. Которая заправляет мозгами Петра Николаевича и партийными делами!», - сказал Л.ГРАЧ.