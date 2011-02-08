Грач утверждает, что имеет на Симоненко «страшный компромат»
"Он еще не знает, что его ждет"
Народный депутат, бывший член фракции КПУ Леонид ГРАЧ утверждает, что располагает записями, которые подтверждают, что лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО получает «откаты» за определенные политические процессы.
Об этом он заявил в интервью «Обкому».
«А у меня есть несколько записей разговоров и мнений. Так что все еще впереди! Петр Николаевич (СИМОНЕНКО - УНИАН) еще не знает, что на самом деле его ждет, для того, чтобы защитить от него партию и порядочных людей!», - подчеркнул Л.ГРАЧ.
При этом он отметил, что обнародует эти записи, «как только время придет».
По его словам, П.СИМОНЕНКО имеет огромные доходы «за участие, в том числе, в коалиции, большинстве, и в президентской кампании». При этом, сказал Л.ГРАЧ, рядовым членам фракции КПУ ничего не достается.
«Нет, люди во фракции – это, знаете, рабы. Такие ему нужны - безмозглые. А те, кто, по крайней мере, что-то понимает – чтобы рты держали закрытыми... Вы попробуйте там открыть рот, когда они все заангажированы, не знают, куда сына посадить – то ли под министра МВД, то ли под министра экономики... И на постоянной связи с ГРИГОРИШИНЫМ и т.п. А основная часть фракции (где есть и порядочные люди) – эти, увы, просто проглотили язычок, надеясь на то, что их еще раз возьмут в список. А там в список из тех, кто есть, уже никто не попадет», - сказал Л.ГРАЧ.
Он также отметил, что всю работу с парламентом курирует первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. «И Андрей Петрович проводит все необходимые решения - те, которые не воспринимаются залом или являются шоковыми. И, вне всякого сомнения, Андрей Петрович устал уже слышать от Петра Николаевича постоянное: «Дай, дай, дай...», - сказал Л.ГРАЧ.