Черновецкий вернулся на работу

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ со вчерашнего дня находится на своем рабочем месте в помещении Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО Ольга ТУНИЙ.

«Леонид Михайлович уже вчера был на своем рабочем месте и будет сегодня», - сказала О.ТУНИЙ.

Относительно того, будет ли киевский городской председатель присутствовать на ближайшем заседании Киевсовета, которое планировалось провести 10 февраля, О.ТУНИЙ сообщила, что есть распоряжение о переносе заседания на 17 февраля, а что касается присутствия мэра, то, по ее словам, пока рано об этом говорить.

Как сообщал УНИАН, 27 января премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к председателю Киевской горгосадминистрации Александру ПОПОВУ с просьбой «обязательно найти» Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и вернуть его к работе.

26 января А.ПОПОВ заверил журналистов, что общается с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, хотя не уточнил, где тот находится. На уточняющий вопрос журналистов, появляется ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на работе в мэрии, председатель КГГА сказал: “Мы общаемся с ним”.

В конце декабря 2010 года газета «Сегодня» сообщила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Украине нет с начала ноября, с момента официального назначения А.ПОПОВА председателем КГГА. Как рассказал тогда газете источник из близкого окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он выехал в Европу, к жене Алине АЙВАЗОВОЙ, и даже документы на подпись ему возят туда.