Чорновил: у Януковича глубоко в уме сидит «синдром Герман»

Народный депутат Тарас Чорновил считает плохим знаком заявление президента Европейского парламента Ежи Бузека о свертывании свобод в Украине.

"Он мне напоминает 2002 год. Куда Леонид Кучма мог попасть после "кассетного скандала"? Единственная страна, в которую он мог поехать, кроме России, была Польша. Так уже есть и с Януковичем. Его тоже принимают в Польше. Потому что это по определению страна, которая должна заботиться об Украине, постоянно сохранять с нами контакт. Сейчас абсолютное дежавю", - заметил Чорновил.

"На внешнем плане Янукович что-то понял. На открытии сессии в парламенте его первым тезисом было заявление о Евросоюзе. Он ни разу не вспомнил слово Россия. Это показательно. Такого раньше не было. У Януковича глубоко в уме сидит "синдром Герман". Это когда есть уверенность, что декларация заменяет действие. Он до сих пор убежден: если скажет в Давосе, что в Украине не будет политических репрессий, этого достаточно. А Европа считает иначе. По методу синдрома Герман он предпримет много шагов в направлении Европы", - отметил политик.

Он также называет абсурдным решение Генпрокуратуры об отказе экс-премьеру Юлии Тимошенко в ходатайстве о поездке в Брюсель.

"Они боятся, что Тимошенко там останется. Она этого не сделает. Но если бы так произошло, это для них был бы уникальный подарок. Потому что в Украине не было бы оппозиции. Эта поездка могла быть незамеченной. Информация о запрете прошла по всем каналам. Здесь есть комплекс мести. Хорошковский мстит Тимошенко. Она бы проиграла, если бы поехала в Брюссель", - отметил он.

"У меня все время возникает вопрос: Янукович и команда – это Кучма и Медведчук? Мы долго верили, что Кучма ничего не решает, а страной руководит Медведчук. Оказалось, там была договоренность. Кучма не хотел пачкаться. Медведчук брал на себя весь негатив, создал себе имидж "черного ангела" и получил огромные возможности. Его все боялись. Для себя он мог сделать, что хотел. Меня интересует, руководит ли Янукович Левочкиным, Колесниковым, Хорошковским, Пшонкой, или наоборот?", - прибавил Чорновил.

Напомним, что на прошлой неделе президент Европарламента Ежи Бузек заявил, что Украина больше не является приоритетом для ЕС.

ТСН