УНП протестует против "фарса януковичской власти в Крыму"

Крымская организация Украинской народной партии заявляет, что в общественном совете при правительстве Крыма нет ни одной украинской патриотической организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации УНП.

«Общественный совет при Совете министров АРК - это новый фарс «януковичской» власти в Крыму. Нет сомнения, что власть сделала себе еще одну подконтрольную структуру», - заявил председатель крымской УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя учредительную конференцию по формированию нового состава общественного совета при правительстве автономии, которая состоялась 4 февраля в Симферополе.

По данным пресс-службы Совмина Крыма, от 157 организаций, подавших заявления на участие в конференции, были зарегистрированы 140 человек. Участники собрания установили количество членов будущего общественного совета - дальше в ходе рейтингового голосования - его персональный состав. В совет вошли представители 51 организации гражданского общества.

«Глянув на список организаций, который пестрит пророссийскими организациями, можно сделать вывод, что общественный совет при крымском правительстве создан для укрепления власти. Разве этот совет отражает крымское сообщество? Где представительские органы крымско-татарского народа? Имеем только факт того, что везде и всюду власть на всех уровнях проявляет нелюбовь ко всему украинскому», - возмутился О.ФОМУШКИН.

Он подчеркнул, что общественные советы создаются для обеспечения участия общественности в формировании и реализации государственной политики. «Так с какой «трибуны» могут докричаться украинцы в Крыму к власти, когда она из-за своей бездарности ничего не видит и никого не слышит», - подчеркнул лидер крымской УНП.

Деятельность общественных советов регламентируется постановлением Кабинета министров Украины «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики».