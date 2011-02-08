Кто отвечает за гуманитарную политику Украины?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что главе государства следует определиться в вопросе, кто отвечает за гуманитарную политику в государстве.

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал на пресс-конференции в Ужгороде.

Заместитель председателя ВР отметил, что, к сожалению, в нынешнем правительстве отсутствует должностное лицо, которое несло бы ответственность за социальную и гуманитарную политику, как это было при предыдущих правительствах. Он напомнил, что сфера полномочий относительно гуманитарной и социальной составляющей разделена между всеми вице-премьер-министрами.

По мнению Н.ТОМЕНКО, это очевидный недостаток управленческой модели. «Кроме того, мировоззрение должностных лиц, которые отвечают за гуманитарную политику, так серьезно отличается, что выглядит так, что один автор гуманитарной политики представляет Украину, а другой - Россию», - отметил он. «Не может быть три гуманитарных политики в Украинском государстве, она должна быть одна», - добавил он. Именно поэтому, по его убеждению, Президент должен определиться в этом вопросе, чтобы не было так, что «у нас есть гуманитарная политика Д.ТАБАЧНИКА, гуманитарная политика А.ГЕРМАН или еще кого-то из должностных лиц, а, наконец, прояснить гражданам Украины кто отвечает за гуманитарную политику, и сделать все, чтобы в государстве была одна-единственная гуманитарная политика».