Ефремов считает: если нарушение сознательное, то граждане поймут

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ назвал позитивным тот факт, что изменениями в Конституцию Верховная Рада привела к единому сроку срок избрания органов центральной и местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, тот позитив, который был задан Президентом во время сегодняшнего заседания, передался депутатскому корпусу. «В конечном результате это отразилось на голосовании по тому документу, с которым мы несколько месяцев работали, и Верховная Рада приняла окончательные изменения в Конституцию. Мы сделали то, что на протяжении многих лет пытались сделать другие, но у них этого так и не вышло. Мы состыковали сроки полномочий депутатов местных уровней, мэров, депутатов Верховной Рады и Президента», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, отныне у Конституции будет норма, что все они избираются на одинаковый срок.

А.ЕФРЕМОВ также не исключил, что придется принять еще определенные изменения для проведения одновременных выборов мэров и депутатов местных советов. «Для того, чтобы не разводить эти выборы можем принять изменения по проведению выборов мэров городов и продлить их полномочия, и выборы в местные советы», - сказал он.

При этом А.ЕФРЕМОВ отметил, что это будет «возможно с небольшим нарушением», но если это будет сделано сознательно, то общество это поймет.