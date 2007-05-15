Янукович рассказал европейским послам, как для него важны честные выборы

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заверил Чрезвычайных и Полномочных послов стран-членов Европейского Союза в Украине в неизменности внешнеполитических приоритетов Украины.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, это он подчеркнул на сегодняшней рабочей встрече с руководителями дипломатических миссий стран-членов ЕС.

Во время встречи стороны обсудили вопрос двусторонних отношений Украина-ЕС, а также политическую ситуацию в Украине.

Как отметил глава украинского правительства, важно, чтобы досрочные выборы, если они состоятся, были проведены с четким соблюдением норм законодательства. “Для правительства принципиально важно проведение выборов исключительно в рамках правового поля”, - подчеркнул премьер-министр.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что для проведения честных и прозрачных выборов Рабочая группа должна разработать ряд законопроектов, которые будут приняты Верховной Радой.

“Должны существовать единые законные правила проведения досрочных и очередных выборов. Эти правила должны действовать как сегодня, так и в будущем”, - отметил премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ также сказал, что несмотря на нестабильную политическую ситуацию в Украине, экономика сохраняет высокие темпы роста. По его словам, правительство планирует реализовать обстоятельную программу реформ, презентация которой состоится в ближайшее время.