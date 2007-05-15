Завтра Ющенко и Януковичу покажут изменения к закону о выборах

Рабочая группа парафировала изменения к закону о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК после окончания первой части сегодняшнего заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов.

Он сказал, что теперь законопроект изменений к закону о выборах народных депутатов будет представлен на завтрашней встрече Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

И.ВАСЮНИК отметил, что сейчас в заседании рабочей группы объявлен перерыв до 15.00. По словам И.ВАСЮНИКА, после 15.00 представители рабочей группы планируют также парафировать законопроект об изменениях к закону о статусе народного депутата.

Также, по словам заместителя главы Секретариата Президента, после перерыва будет обсужден проект постановления Верховной Рады об обеспечении проведения досрочных парламентских выборов, а также проект постановления об организации работы Верховной Рады до созыва следующего Совета.

При этом И.ВАСЮНИК выразил уверенность, что до 17.00 работа группы будет закончена. Он отметил, что голосование по этим документам в Верховной Раде может состояться уже завтра, 16 мая.

И.ВАСЮНИК также отметил, что те нюансы, по которым не было достигнуто согласие, вынесут в протокол разногласий, который будет рассмотрен отдельно Президентом и премьер-министром.

Кроме того, И.ВАСЮНИК сказал, что завтрашнее голосование в Верховной Раде должно быть пакетным. Отвечая на вопрос, как быть, если коммунисты и социалисты, в частности лидер СПУ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, откажутся принимать участие в пакетном голосовании, И.ВАСЮНИК отметил, что организация такого голосования будет обсуждена после согласования самого пакета.