Богатырева припасла жесткий ответ на случай неожиданного решения
10:31, 15 мая 2007Политика
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Политик знает, как будут использовать СНБО
|Раиса Богатырева
«Партия регионов будет стремиться достичь компромисса, но в случае какого-то неожиданного решения у нас есть и свой жесткий политический ответ», - сказала Богатырева.
Координатор парламентского большинства убеждена, что в силовом варианте не заинтересован «ни Премьер-министр Украины Виктор Янукович, ни его политическая сила, ни Коалиция, ни Президент страны Виктор Ющенко».
Она подчеркнула, что Виктор Янукович и Виктор Ющенко делают все, чтобы был найден компромисс.
По ее словам, о поиске компромисса свидетельствует и назначение Ивана Плюща на пост секретаря СНБО.
Богатырева считает, что теперь СНБО будет использоваться как политическая площадка для переговорного процесса.
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