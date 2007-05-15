Богатырева припасла жесткий ответ на случай неожиданного решения

Координатор парламентского большинства Раиса Богатырева не верит в реализацию силового варианта, однако заявляет, что Партия регионов даст жесткий ответ в случае подобного развития событий, сообщает сайт Партии регионов

«Партия регионов будет стремиться достичь компромисса, но в случае какого-то неожиданного решения у нас есть и свой жесткий политический ответ», - сказала Богатырева.

Координатор парламентского большинства убеждена, что в силовом варианте не заинтересован «ни Премьер-министр Украины Виктор Янукович, ни его политическая сила, ни Коалиция, ни Президент страны Виктор Ющенко».

Она подчеркнула, что Виктор Янукович и Виктор Ющенко делают все, чтобы был найден компромисс.

По ее словам, о поиске компромисса свидетельствует и назначение Ивана Плюща на пост секретаря СНБО.

Богатырева считает, что теперь СНБО будет использоваться как политическая площадка для переговорного процесса.