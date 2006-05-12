Луценко признал поражение в борьбе с ”блатными” номерами

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что на автомобилях высоких должностных лиц должны быть специальные номерные знаки для осуществления для контроля общественности за их передвижением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня интервью журналистам в Киеве.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на сегодняшний день в Украине насчитывается 172 государственных деятеля - «это работники центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций и областных советов, а также государственных органов как, например, ЦИК, Верховный Суд и другие». При этом министр отметил, что ему известны различные мнения по поводу целесообразности использования специальных номерных знаков на автомобилях.

Впрочем, он считает, что наличие этих номеров должно свидетельствовать о степени общественного контроля над деятелями. «Люди должны знать – вот на этой машине едет министр… каждый человек может знать, где в рабочее время находится министр», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он пообещал обнародовать список номеров автомобилей, на которых ездят высокие должностные лица.

В то же время руководитель МВД признал, что на сегодняшний день правоохранители «действительно не смогли преодолеть проблему прежних «блатных» номеров». По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в Украине уже нет номеров серии КМ, АП. В то же время осталось около трех тыс. номеров серии ІІ, которая была внедрена во времена управления Министерством внутренних дел Николаем БИЛОКОНЕМ, и эти номера Госавтоинспекция выдавала частным лицам. «В результате три тысячи таких «несчастных» людей в Украине нашлось», однако изъять эти номера очень трудно, потому что они являются частной собственностью, и милиция не имеет права снимать их с автомобилей владельцев, даже если эти номера не отвечают ныне действующим стандартам, отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2005 г. министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что вскоре будут отменены все привилегированные автомобильные номера.