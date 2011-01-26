БЮТ-Батькивщина требует уволить одесского инспектора ГАИ

БЮТ и партия «Батьківщина» требуют от министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА немедленно уволить с работы в ГАИ Одессы старшего сержанта ШВЕЦА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по убеждению “БЮТ-Батьківщини”, А.МОГИЛЕВ “также должен извиниться перед общественностью за действия подчиненного - причем сделать это, наконец, на украинском языке, который министр учит слишком уже долго”.

В «БЮТ-Батьківщине» расценивают заявления старшего сержанта ГАИ как надругательство над государственным языком и разжигание межнациональной вражды, и требуют возбудить против этого недостойного звания украинского милиционера человека уголовное дело по ст.161 Уголовного кодекса Украины (разжигание межнациональной вражды).

Как известно, в электронных СМИ появилось видео, где человек, названный как старший сержант ШВЕЦ, на вопрос водителя, заданный на украинском языке, заявил: «Не понимаю телячью мову", а дальше на камеру детально рассказал о своем неуважении к украинскому языку.

“Такой поступок гаишника – это следствие украинофобской политики нового мэра Одессы “регионала” КОСТУСЕВА, который своим незаконным решением прямо запретил употреблять и использовать в делопроизводстве украинский язык. Все это отражает реальное отношение команды ЯНУКОВИЧА, Партии регионов и ее сателлитов к украинскому языку, истории, национальным традициям. Наверное, хамским заявлениям гаишника ШВЕЦА рукоплещут в администрации ЯНУКОВИЧА и в Кабмине. Эти органы власти, вопреки закону, набиты чиновниками, которые не знают украинского языка – начиная с премьера АЗАРОВА, министра инфраструктуры КОЛЕСНИКОВА, председателя НБУ АРБУЗОВА до рядовых клерков. А те, кто знают и хорошо им владеют – откровенно его презирают, как, например, ТАБАЧНИК, который в разработанной им концепции языковой политики в области образования отвел украинскому униженный статус, близкий к тому, что определил и одесский гаишник”, заявляют в “БЮТ-Батьківщині”.

“Следовательно, проблема защиты украинского языка в Украине тесно связана с борьбой с режимом ЯНУКОВИЧА, которому чуждо и безразлично все украинское, и который сам чужой для всего украинского. Пока ЯНУКОВИЧ при власти – до тех пор каждый день будет существовать угроза украинскому языку. Нужно быть бдительными”, подчеркивают в “БЮТ-Батьківщині”.