Волков считает, что следующим указом Ющенко отправит Кабмин в отставку

Народный депутат IV созыва Александр ВОЛКОВ прогнозирует, что следующим шагом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО будет подписание «неконституционного» указа об отставке Кабинета Министров Украины.

Такое мнение он высказал агентству УНИАН, комментируя сегодняшнее назначение Ивана ПЛЮЩА на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

По словам А.ВОЛКОВА, назначение И.ПЛЮЩА - это продолжение реализации „неконституционных указов о роспуске парламента и досрочных выборах”.

„Президенту нужен свой, абсолютно преданный человек для решения дальнейших вопросов, связанных с досрочными выборами”, - подчеркивает А.ВОЛКОВ.

По его убеждению, теперь Президент отправит в отставку правительство за невыполнение указа в части финансирования избирательной кампании.

А.ВОЛКОВ отметил, что В.ЮЩЕНКО, чтобы реализовать этот сценарий, нужен преданный человек - хозяйственник, который мог бы на время до избрания нового Кабмина исполнять обязанности правительства. По его мнению, И.ПЛЮЩ подходит на эту роль, поскольку в свое время руководил самой мощной областью Украины – Киевской.

„Я думаю, что если на протяжении двух – трех дней стороны не договорятся о дате выборов, начнется кадровое укрепление СНБО экономистами, и следующим ходом будет указ об отставке правительства и перекладывания ответственности за экономику на СНБО, и здесь ему нужен И.ПЛЮЩ”, - сказал он.

Как считает А.ВОЛКОВ, вышеупомянутые шаги Президента могут привести к очень негативным и тяжелым последствиям. „Ми слышим в последнее время о танках, мы не даром все чаще говорим о 93-ом годе, как Борис Ельцин поступил со своим парламентом. И потому я прошу Виктора Андреевича, чтобы он остановился, чтобы он пошел не навстречу коалиции, чтобы он пошел навстречу народу Украины и договорился о дате выборов”, - сказал А.ВОЛКОВ.