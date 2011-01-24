Вдова Гонгадзе обжалует бездеятельность прокуратуры в суде

Адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляет, что вдова убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ направила генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ телеграмму с призывом выполнить решение Печерского районного суда Киева и предоставить суду материалы дела об обвинении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА для рассмотрения жалобы о незаконности исключения из обвинения пункта о “заказе убийства”.

Об этом УНИАН сообщила В.ТЕЛИЧЕНКО.

В частности, по словам адвоката, М.ГОНГАДЗЕ обратила внимание В.ПШОНКИ на грубое игнорирование работниками прокуратуры на протяжении месяца требований Печерского райсуда столицы. "Суд уже пять раз назначал Генеральной прокуратуре срок представления материалов", - говорится в телеграмме, которую направила М.ГОНГАДЗЕ генеральному прокурору.

В.ТЕЛИЧЕНКО напомнила, что пострадавшие М.ГОНГАДЗЕ и Алексей ПОДОЛЬСКИЙ еще в декабре 2010 года обжаловали исключение из обвинения А.ПУКАЧА пункта о “заказе убийства”. "Жалобы принял к рассмотрению Печерский районный суд г. Киева и обязал ГПУ подать материалы до 28 декабря. Генеральная прокуратура проигнорировала это. Суд уже несколько раз переносил срок представления документов ГПУ – до 31 декабря, потом – до 10 января, до 17 января, до 22 января, но ГПУ продолжает игнорировать требование суда, демонстрируя неуважение к закону и неуважение к суду", - отметила адвокат.

"В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, суд должен рассмотреть жалобу в пятидневный срок после того, как Генпрокуратура подаст в суд материалы дела. А ГПУ, в свою очередь, должна безоговорочно выполнять указание суда - подать материалы, УПК не предусматривает никаких обстоятельств, при которых ГПУ могла бы материалы не подавать в суд", - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

По словам адвоката, из-за этого пострадавшие опять вынуждены "обжаловать бездеятельность прокуратуры в суде".

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года, и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу об обвинении А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «и» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору с группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественных и журналистских обязанностей.

В то же время Генеральная прокуратура Украины отказала адвокату М.ГОНГАДЗЕ В.ТЕЛИЧЕНКО и журналисту А.ПОДОЛЬСКОМУ, который проходит по делу как пострадавший, в ознакомлении с материалами уголовного дела против А.ПУКАЧА.

В.ТЕЛИЧЕНКО и А.ПОДОЛЬСКИЙ обжаловали эти действия Генпрокуратуры в Печерском суде Киева, однако суд не может начать рассмотрение жалобы по существу, поскольку ведомство не предоставило суду материалы дела.