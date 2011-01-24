У Януковича объяснили, почему миру кажется, что в Украине репрессии

В деле экс-министра экономики Богдана Данилишина нет политики.

Об этом заявила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире 5 канала.

"Что имел Данилишин к политике? Ничего. Это был обычный финансист, который подписал, как на днях заявил начальник КРУ, какой-то там документ и перечислил страшные деньги государственные на то чтобы ими оплатить печать предвыборных листовок Юлии Тимошенко, и этим сделал крупное нарушение закона" , - отметила она.

"Данилишин боялся, он убежал и спрятался, ибо он знал, что-то там за ним есть", - добавила чиновник.

Герман считает, что если Данилишин "честный человек, если достойный гражданин Украины, он должен дать возможность расследовать это дело".

"Ему дали политическое убежище. Ну дали так дали, но следствие должно произойти, и суд должен состояться", - уточнила она.

Замглавы администрации президента напомнила, что 350 высокопоставленных чиновников, которые пришли уже при власти Януковича, "сейчас находятся под следствием, против них возбуждены уголовные дела за коррупцию".

"Почему о них не говорит пресса? Так как они в этом не заинтересованы, ибо каждый нормальный человек, в таких ситуациях, пытается это скрыть от общества. Никто не выставляет. Только те заинтересованы, чтобы пресса об этом говорила, кто пытается играть на этом, кто пытается прикрыть преступления какие-то там какой-то политической целесообразностью", - отметила Герман.

"Они сидят тихонько и у мира складывается впечатление, что в Украине под криминалом сидит только оппозиция", - добавила она.

Украинская правда