Андрухович подозревает, что власть скоро начнет сжигать украинские книги
Но годы свободы не минули зря
Известный украинский писатель Юрий Андрухович считает, что "донецкая" власть пытается взять на себя контроль даже над литературным процессом и вскоре начнет требовать сжигать украинские книжки.
"Нынешний режим приставил к "гуманитарке" несколько сторожевых псов (Табачник, Герман, Колесниченко и др.) и через их сигнальные реакции пытается взять на себя контроль даже над литературным процессом", - сказал Андрухович в комментарии "Зеркалу недели".
"За очередным сигналом сторожевого пса происходит цепная реакция: люди, которые даже представления не имеют ни об одной украинской книжке, поскольку просто не владеют достаточным словарным запасом для ее прочтения, начинают массово требовать исключения украинских книг из библиотек и книжных магазинов. Еще немного - и будут требовать сжигания", - считает писатель.
По его мнению, власть в Украине теперь "донецкая", "а это значит - происхождением из региона с самым низким уровнем демократической традиции да и в целом политической культуры".
"В то же время это такая власть, которая впервые в истории независимой Украины хочет господствовать во всех без исключения сферах, контролировать и "нагибать" все, не оставляя "чужим" ничего. Предыдущие режимы таких аппетитов не имели, потому и гуманитарная сфера развивалась скорее автономно", - заметил Андрухович.
Он вспомнил, как во второй половине 1990-х Николай Рябчук саркастически благодарил тогдашнюю власть за ее полное безразличие к современной украинской литературе. По убеждению автора, именно благодаря этому безразличию украинские писатели получили возможность писать все, что им заблагорассудится, другими словами - свободу творчества.
В то же время, подчеркнул Андрухович, годы свободы не прошли зря, и украинская литература стала весомым общественным фактором, завоевав много сторонников и "лоббистов" и за пределами Украины, прежде всего на Западе.
"То, что режим берется за ее прессование, является для нее большим и заслуженным комплиментом", - констатировал он.
Напомним, Юрий Андрухович довольно регулярно выражает неудовлетворение политикой президента Виктора Януковича. Так, недавно он сказал, что Янукович является пародией на российского премьера Владимира Путина.
В ответ на это заместитель главы Администрации президента Анна Герман посоветовала Андруховичу не лезть в политику, отметив, что она с большим удовольствием читала бы его новые романы, чем слушала политические заявления.