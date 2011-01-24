Андрухович подозревает, что власть скоро начнет сжигать украинские книги

Известный украинский писатель Юрий Андрухович считает, что "донецкая" власть пытается взять на себя контроль даже над литературным процессом и вскоре начнет требовать сжигать украинские книжки.

"Нынешний режим приставил к "гуманитарке" несколько сторожевых псов (Табачник, Герман, Колесниченко и др.) и через их сигнальные реакции пытается взять на себя контроль даже над литературным процессом", - сказал Андрухович в комментарии "Зеркалу недели".

"За очередным сигналом сторожевого пса происходит цепная реакция: люди, которые даже представления не имеют ни об одной украинской книжке, поскольку просто не владеют достаточным словарным запасом для ее прочтения, начинают массово требовать исключения украинских книг из библиотек и книжных магазинов. Еще немного - и будут требовать сжигания", - считает писатель.

По его мнению, власть в Украине теперь "донецкая", "а это значит - происхождением из региона с самым низким уровнем демократической традиции да и в целом политической культуры".

"В то же время это такая власть, которая впервые в истории независимой Украины хочет господствовать во всех без исключения сферах, контролировать и "нагибать" все, не оставляя "чужим" ничего. Предыдущие режимы таких аппетитов не имели, потому и гуманитарная сфера развивалась скорее автономно", - заметил Андрухович.

Он вспомнил, как во второй половине 1990-х Николай Рябчук саркастически благодарил тогдашнюю власть за ее полное безразличие к современной украинской литературе. По убеждению автора, именно благодаря этому безразличию украинские писатели получили возможность писать все, что им заблагорассудится, другими словами - свободу творчества.

В то же время, подчеркнул Андрухович, годы свободы не прошли зря, и украинская литература стала весомым общественным фактором, завоевав много сторонников и "лоббистов" и за пределами Украины, прежде всего на Западе.

"То, что режим берется за ее прессование, является для нее большим и заслуженным комплиментом", - констатировал он.

Напомним, Юрий Андрухович довольно регулярно выражает неудовлетворение политикой президента Виктора Януковича. Так, недавно он сказал, что Янукович является пародией на российского премьера Владимира Путина.

В ответ на это заместитель главы Администрации президента Анна Герман посоветовала Андруховичу не лезть в политику, отметив, что она с большим удовольствием читала бы его новые романы, чем слушала политические заявления.

ТСН