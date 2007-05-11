Турчинов подталкивает Ющенко применить СНБО

Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов считает, что президент Виктор Ющенко может ускорить избирательный процесс путем принятия решений относительно него Советом национальной безопасности и обороны.

"Мне кажется, что президенту надо довести свое решение до логического завершения, и те позиции, которые были вчера заявлены во время круглого стола, их надо реализовывать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в пятницу.

Турчинов напомнил, что во время круглого стола президент "четко заявил", что в случае нерезультативной работы рабочей группы он " будет обеспечивать реализацию своего указа именно 24 июня".

"Я считаю, что это правильный шаг, так как нам сегодня демонстрировали желание работать, но ведь дальше демонстраций это не пошло и результата мы не получили", - отметил он.

При этом, по мнению Турчинова, возвращение премьер-министра Виктора Януковича не очень посодействует оживлению переговоров "учитывая его обращение к России за помощью".

В то же время, Турчинов спрогнозировал, что после приезда премьера его консультации с президентом продолжатся.

Украинская правда