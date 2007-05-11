Турчинов подталкивает Ющенко применить СНБО
Президенту напомнили его заявление
Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов считает, что президент Виктор Ющенко может ускорить избирательный процесс путем принятия решений относительно него Советом национальной безопасности и обороны.
"Мне кажется, что президенту надо довести свое решение до логического завершения, и те позиции, которые были вчера заявлены во время круглого стола, их надо реализовывать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в пятницу.
Турчинов напомнил, что во время круглого стола президент "четко заявил", что в случае нерезультативной работы рабочей группы он " будет обеспечивать реализацию своего указа именно 24 июня".
"Я считаю, что это правильный шаг, так как нам сегодня демонстрировали желание работать, но ведь дальше демонстраций это не пошло и результата мы не получили", - отметил он.
При этом, по мнению Турчинова, возвращение премьер-министра Виктора Януковича не очень посодействует оживлению переговоров "учитывая его обращение к России за помощью".
В то же время, Турчинов спрогнозировал, что после приезда премьера его консультации с президентом продолжатся.