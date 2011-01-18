Янукович подписал 31 указ об увольнении и 34 о назначении (список)
20 замов прошли формальную процедуру
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал 65 указов об увольнении и назначении заместителей (первых заместителей) руководителей центральных органов исполнительной власти.
Уволены и переназначены
20 уволенных назначены на аналогичные должности в своих реформированных ведомствах, в частности:
Бондаренко Андрей Юрьевич освобожден от должности заместителя Министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы; назначен заместителем Министра чрезвычайных ситуаций Украины – руководителем аппарата
Мормуль Дмитрий Дмитриевич освобожден от должности заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины (указ 14 января); назначен заместителем Министра экологии и природных ресурсов Украины
Чех Сергей Михайлович - освобожден от должности первого заместителя Министра топлива и энергетики Украины (указ 14 января); назначен заместителем Министра энергетики и угольной промышленности Украины
Яцюк Михаил Васильевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины
Гашев Михаил Хазреталийович освобожден от должности заместителя Председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины
Макаровская Ольга Анатольевна освобождена от должности заместителя Председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины; назначена заместителем Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины
Сидоренко Сергей Николаевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний; назначен первым заместителем Председателя Государственной пенитенциарной службы Украины
Дука Александр Алексеевич освобожден от должности заместителя Председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний; назначен заместителем Председателя Государственной пенитенциарной службы Украины
Дунас Степан Васильевич освобожден от должности заместителя Председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора; назначен заместителем Председателя Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины
Горжеев Владимир Михайлович освобождено от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины
Черкасов Андрей Владимирович освобожден от должности заместителя Министра труда и социальной политики Украины; назначен Председателем Государственной инспекции Украины по вопросам труда
Пищейко Вадим Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета статистики Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной службы статистики Украины
Власенко Наталья Степановна освобождена от должности заместителя Председателя Государственного комитета статистики Украины; назначена заместителем Председателя Государственной службы статистики Украины
Григоровский Виталий Владимирович освобожден от должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины
Костюшко Виктор Васильевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной финансовой инспекции Украины
Красников Денис Анатолиевич освобожден от должности заместителя Председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины; назначен заместителем Председателя Государственной финансовой инспекции Украины
Фещенко Алексей Юрьевич освобожден от должности заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины
Яцук Петр Петрович освобожден от должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Кадомский Артем Маркович - освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины (указ от 14 января).
Гринев Борис Викторович – освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины (указ от 14 января)
Освобождены
Загребельный Владимир Александрович - от должности заместителя Председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины
Лучников Владимир Андреевич - от должности заместителя Министра топлива и энергетики Украины
Матвийчук Владимир Макарович - от должности заместителя Министра труда и социальной политики Украины
Лысак Виктор Петрович - от должности первого заместителя Министра здравоохранения Украины
Благодыр Юрий Анатольевич - от должности Председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву
Мельничук Максим Дмитриевич - от должности заместителя Министра аграрной политики Украины
Маликов Валерий Александровича- от должности заместителя Главы Государственной налоговой администрации Украины
Лутковская Валерия Владимировна - от должности заместителя Министра юстиции Украины
Радутный Сергей Иванович - от должности первого заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины
Загородний Владимир Иванович - от должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины
Никитина Татьяна Васильевна - от должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины
Онопенко Петр Васильевич - от должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины
Быков Сергей Викторович - от должности заместителя Министра аграрной политики Украины
Назначены
Фролов Олег Владимирович - первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных
Казак Владимир Федорович - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных
Криса Иван Якимович - первым заместителем Председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины
Гасек Игорь Витальевич - заместителем Председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины
Кухаренко Ирина Анатольевна - заместителем Председателя Государственной регистрационной службы Украины
Григорович Александр Иванович - заместителем Председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины
Шайтан Виктор Анатольевич - первым заместителем Председателя Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины
Сидляренко Виктория Вадимовна - заместителем Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины
Бушовский Олег Николаевич - первым заместителем Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины
Папка Владимир Владимирович - заместителем Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины
Яцкин Валерий Иванович - первым заместителем Председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда
Иванчак Василий Мирчевич - заместителем Председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда
Бобр Дмитрий Геннадьевич - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения
Миронюк Игорь Витальевич - первым заместителем Председателя Государственной исполнительной службы Украины
Даневич Александр Степанович - первым заместителем Председателя Государственной казначейской службы Украины
Заражевский Сергей Иванович - заместителем Председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины