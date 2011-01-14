Суд Праги отпустил Данилишина на свободу

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, находившийся в заключении в Праге, выпущен на свободу по решению городского суда столицы Чехии.

Как сообщил УНИАН адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Игорь ФОМИН, соответствующее решение суд принял сегодня. «Суд принял решение об освобождении ДАНИЛИШИНА, и он уже на свободе», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища в конце ноября 2010 года.

Экс-министр экономики, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан сотрудниками пражской полиции в столице Чехии 19 октября 2010 года и с тех пор находился в тюрьме Праги.

По версии Генеральной прокуратуры Украины, задержание произошло во время обращении его в лечебное учреждение. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА настаивал на том, что экс-министра фактически «сдали» полиции Праги сотрудники Генпрокуратуры при выходе из посольства Украины в Чехии, после разговора с ним в дипломатическом представительстве Украины.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанному с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.