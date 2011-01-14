МВД заявляет, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие»
12:33, 14 января 2011Политика
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Могилев предупредил
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине».
«Я вас всех предупреждаю: мы все эти факты задокументируем – сил и средств для этого хватит, и потом каждый, кто это делал, будет отвечать перед законом», - сказал А.МОГИЛЁВ.
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