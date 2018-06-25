Музей УНР мог бы тихо умереть, если бы не наделали шуму?

Нет худа без добра... история с закрытием музея Украинской революции 1917-1921 годов сделала ему таки хорошую рекламу.

Киевский музей Украинской революции 1917-1921 годов (или музей УНР) открыли к очередной годовщине Дня Соборности 22 января 2009 года. Гордостью музея считаются оригиналы IV универсала Центральной Рады о провозглашении полной государственной независимости УНР и Акта Злуки 22 января 1919 года.

Расположенный в одной из исторических комнат в нынешнем Доме учителя, бывшем здании УЦР, где в начале XX века заседал революционный парламент Украины, музей хранил память об украинском освободительном движении начала ХХ века: время Украинской Народной Республики, Украинского Государства (гетьманат), период Директории УНР и события Первого и Второго зимних походов Армии УНР. Двери музея вели в кабинет Михаила Грушевского.

Подчинялся музей УНР Украинскому институту национальной памяти, вокруг которого на протяжении последних месяцев не стихали страсти: то его ликвидировали, то реорганизовывали, то переподчиняли...

Поэтому пока после Указа Януковича «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» де-юре ликвидировался УИНП – де-факто закрылся музей Украинской революции 1917-1921 годов. По состоянию на 10 января его двери были опечатаны, а дальнейшая судьба - неизвестна.

Директор музея УНР, руководитель отдела музейной и выставочной деятельности Украинского института национальной памяти Александр Кучерук отметил: поскольку музей структурное подразделение института, то он подлежит ликвидации. Историк также сказал, что в госбюджете на текущий год финансирование музея не предусмотрено, он закрывается, а сотрудников увольняют.

– 15 февраля – последний день, за который нам заплатят деньги, – прибавил Кучерук.

О причинах закрытия музея мы спросили и заместителя председателя Института национальной памяти Владимира Кривошею.

– В Доме учителя находился отдел музейной и выставочной деятельности УИНП. В связи с ликвидацией и отсутствием средств, отдел закрыл свою работу. На его площади находилась частная коллекция Александра Кучерука, которому мы очень благодарны за то, что он совместно с институтом пропагандирует идею УНР, украинской революции. Мы сделаем все, чтобы эта коллекция осталась целостной и была возможность выставлять ее в Украине.

Историк также отметил, что по 15 февраля институт работает и сотрудники предупреждены, что они могут быть приказом уволены, а другим Указом президента предоставлено право создать Институт национальной памяти как научно-исследовательский институт при Кабмине. (Господин Кривошея прокомментировал УНИАН судьбу музея еще до оглашения решения Азрова).

Но пока официально судьба Украинского института национальной памяти была до конца не известна, визитки у Владимира Кривошеи уже были напечатаны кабминовские.

Кстати, в пресс-службе Кабмина заявили, что правительство не принимало никаких решений о ликвидации Киевского Музея Украинской Народной Республики – “ни указанного музея, ни любого другого”. И заверили, что “работа музея УНР, равно как и Национального музея «Мемориал памяти жертв голодомора», Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», Национального историко-мемориального заповедника «Бикивнянски могилы», которые подчинены Украинскому институту национальной памяти, безусловно, будет продолжена”.

“Более того, необходимые средства на функционирование этих учреждений правительство уже предусмотрело в Государственном бюджете на 2011 год”, – отметили в пресс-службе.

В Институте национальной памяти нас тоже заверили, что остальные подчиненные им музеи работают. Почему же только одного из них коснулся запрет на деятельность? С этим вопросом мы обратились к директору музея Украинской революции 1917-1921 годов.

– Формально музей УНР существует как постоянно действующая выставка, а не как музей. Так в свое время это было сделано. Другого варианта не было, – рассказывает Кучерук. – А теперь мы, так сказать, стали заложниками того предыдущего решения. Я тут не вижу никакой политической составляющей.

– Правда ли, что экспонаты музея – это, в сущности, ваша частная коллекция?

– Нет-нет. Основу коллекции составляют вещи, которые принадлежат Фонду имени Ольжича. Вещи, которые попали в Фонд, собирали люди по всему миру. Я этим тоже занимался. Впоследствии эти вещи стали экспонатами музея.

О ситуации, сложившейся вокруг музея УНР, мы спросили и Директора Фонда имени Ольжича, одного из инициаторов создания этого музея, историка Сергея Кота.

– Когда было принято решение создать музей под эгидой УИНП, то между Институтом национальной памяти и Домом учителя было заключено соглашение об аренде. Символические деньги, но главное – правовое основание там находиться, – рассказывает господин Кот. – Но институт ликвидировали. Поэтому с нового года не продлен договор аренды и возникает правовая коллизия, потому что формально музей не может на этой территории без дополнительных решений продолжать свою деятельность. То есть, когда готовился указ президента, не были до конца проработаны все нюансы, связанные с деятельностью УИНП и его структурами, в частности – Музеем украинской революции. Глубоко убежден, если бы сейчас не было привлечено внимание общественности к этой проблеме, то вполне возможно, что музей не упоминался бы и в дальнейших решениях о статусе структуры вновь созданного Института национальной памяти. А дальше неясен был бы и статус самого этого музея: кому он принадлежит, кто должен финансировать, заниматься вопросами аренды? Это материальные вопросы. Но никто не думал, что будет с музеем, и он мог бы тихо умереть, если бы не вмешательство СМИ. Я считаю, что пресса выполнила свой гражданский долг, когда привлекла внимание к этой проблеме. У нас есть надежда, что эта проблема будет положительно решена.

Сергей Кот также отметил, что ликвидация этого музея в 20-ю годовщину независимости Украины, была бы “большой политической ошибкой и нанесением имиджу государства непоправимого вреда”.

Господин Кучерук уверяет, что теперь “понимание найдено”.

– Вопрос решается. Думаю, завтра-послезавтра музей откроется. Есть чисто формальные правовые коллизии. Когда институт ликвидирован – не может продолжаться аренда. Но обратились к Киевской городской власти и там нашли поддержку. Есть проблемы, но музей будет существовать. Пока оснований говорить о том, что музей ликвидируют или ликвидирован – нет.

Постскриптум

Нам бы хотелось верить, что новая прагматичная власть за недостатком исторических знаний и кризисной обеспокоенностью просто не придала значения статусу музея УНР. Или что он как-то ошибочно попал под метлу политики реформ... Но почему-то бросается в глаза, что объектами внимания новой власти (внимания нежелательного, потому что последствия его, как правило, разрушительны), становятся именно те периоды истории, которые касаются абсолютного четкого однозначного формирования украинской государственности. Людей фактически хотят держать в счастливом незнании советского периода, что якобы единственным опытом государственности был опыт Галичины в период Австро-Венгрии. А так “Украина не знала государственности”. Именно это было доминантой советской историографии, которая активно насаждалась в первые годы независимости.

Власть позволяет переименование улицы Мазепы, фактически перечеркивая достижения Гетьманщины, украинского казацкого государства. (Напомню, что в советских учебниках истории не было ничего о Гетьманщине, поэтому те, кому за тридцать, могли что-то узнать и сформировать свое мнение лишь через СМИ, выступления политиков и городскую топонимию).

Теперь дошла очередь до музея УНР. Напомним, что история УНР невозможна без IV Универсала – главного документа Центральной Рады. Напомним его слова: “Отныне Украинская Народная республика становится самостоятельной, ни от кого независимой, свободным, суверенным Государством Украинского Народа”. Это было сказано еще в 1918 году. И значение настоящего документа заслуживает не только публикаций в национал-патриотической прессе. Мы надеемся, что власть не отберет у сегодняшних школьников возможность видеть Универсал собственными глазами и знать историческую правду. Если, конечно, эта власть считает себя украинской.

Анна Ященко, Лана Самохвалова